Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ще се раздават чували и ръкавици

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Днес Столичната община ще опита да нормализира сметоизвозването.

За целта ще се тества пробен график за работа в районите "Люлин" и "Красно село".

В новия модел на работа е включен общински ресурс и временно наетият капацитет от съседните общини.

В продължение на две седмици двата района се чистят на кризисен принцип.

Създадена е организация за доброволците, които искат да помогнат със събирането на отпадъците.

На три места - в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село", ще се раздават чували и ръкавици.

#кризата с боклука #боклука в София #"Красно село" #"Люлин" #боклук

