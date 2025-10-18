Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"

Днес Столичната община ще опита да нормализира сметоизвозването.

За целта ще се тества пробен график за работа в районите "Люлин" и "Красно село".

В новия модел на работа е включен общински ресурс и временно наетият капацитет от съседните общини.

В продължение на две седмици двата района се чистят на кризисен принцип.

Създадена е организация за доброволците, които искат да помогнат със събирането на отпадъците.

На три места - в "Люлин", "Хиподрума" и "Красно село", ще се раздават чували и ръкавици.