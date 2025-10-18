БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Президентът Румен Радев връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец

Румен Радев
Снимка: БТА
Слушай новината

18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони.

Президентът Румен Радев връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.

В словото си държавният глава заяви, че очаква от военните лекари да бъдат пример за етика и дисциплина. Министърът на отбраната Атанас Запрянов награди първенеца от специализацията.

"Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението преди 8 години за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици", заяви президентът Румен Радев.

Снимки: БТА

"Правителството на Република България полага максимални усилия да превърне военното строителство и развитието на въоръжените ни сили в приоритет. От началото на тази година с 30% бяха увеличени средно възнагражденията на военнослужещите от Българската армия. Предстои ни да извършим ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Ако се реализират всички проекти, които сме започнали и тези, които предстои да започнем по механизма сейф на Европейския съюз, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега", коментира военният министър Атанас Запрянов.

"Завършваме образование, което е мост между две клетви - военната и хипократовата, но те не се противопоставят, а се преплитат и допълват. Именно в това единство се крие силата и смисълът на военния лекар", допълни лейтенант Антония Пушкарова, випуск 2025 военни лекари.

#пагони #военни лекари #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
2
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
4
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
5
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
6
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
Чете се за: 03:05 мин.
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
Признание за БНТ-Русе Признание за БНТ-Русе
Чете се за: 01:00 мин.
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ