18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони.



Президентът Румен Радев връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец.

В словото си държавният глава заяви, че очаква от военните лекари да бъдат пример за етика и дисциплина. Министърът на отбраната Атанас Запрянов награди първенеца от специализацията.

"Когато говорим за стратегически инициативи, за развитието ни като модерна държава с амбицията да отстоява своята национална сигурност, неизменно трябва да споменем решението преди 8 години за създаването на вашата специалност и то във време, в което никой в Европа не очакваше, че на нашия континент ще бушува пълномащабна война, ще загиват хиляди хора и ще има остър глад за военни медици", заяви президентът Румен Радев.

"Правителството на Република България полага максимални усилия да превърне военното строителство и развитието на въоръжените ни сили в приоритет. От началото на тази година с 30% бяха увеличени средно възнагражденията на военнослужещите от Българската армия. Предстои ни да извършим ускорена модернизация на въоръжените ни сили. Ако се реализират всички проекти, които сме започнали и тези, които предстои да започнем по механизма сейф на Европейския съюз, в края на 2030 г. нашите въоръжени сили ще бъдат качествено различни от състоянието, в което се намират сега", коментира военният министър Атанас Запрянов.