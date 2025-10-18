БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Инцидентът е станал на главния път между Созопол и Черноморец

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

#Бургас #жертви #Черноморец #Созопол #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
2
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
4
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
Промени в движението в участък от АМ "Хемус" през следващите три дни Промени в движението в участък от АМ "Хемус" през следващите три дни
Чете се за: 01:07 мин.
Катастрофа между патрулка и лека кола в Монтана (СНИМКИ) Катастрофа между патрулка и лека кола в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
Чете се за: 02:57 мин.
Протест в Пловдив: Хора с ТЕЛК срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки Протест в Пловдив: Хора с ТЕЛК срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ