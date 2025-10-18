Групировката продължава да търси останалите
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник. Това се случва на фона на недоволство заради забавяне на връщането на останалите загинали.
Израел съобщи по-рано, че Червеният кръст е предал тялото на друг починал заложник от Газа.
С това броят на върнатите тела става 9 и едно, за което е известно, че е на израелски войник.
Срокът Хамас да върне всички 28 тела изтече в понеделник.
Палестинската групировка заяви, че се нуждае от тежка техника, за да ускори процеса по откриване на труповете под развалините на Газа.