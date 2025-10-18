Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник. Това се случва на фона на недоволство заради забавяне на връщането на останалите загинали.



Израел съобщи по-рано, че Червеният кръст е предал тялото на друг починал заложник от Газа.

С това броят на върнатите тела става 9 и едно, за което е известно, че е на израелски войник.

Срокът Хамас да върне всички 28 тела изтече в понеделник.

Палестинската групировка заяви, че се нуждае от тежка техника, за да ускори процеса по откриване на труповете под развалините на Газа.