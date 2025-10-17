Хамас потвърди ангажимента си към примирието и заяви готовност да върне телата на заложниците

Палестинската групировка Хамас потвърди ангажимента си към примирието и заяви готовност да върне телата на израелските заложници.

От радикалното движение заявиха, че процесът по връщането може да се забави тъй като част от телата са погребани в тунели, унищожени при израелската офанзива, а други остават под развалините на сгради. Необходимо е специално оборудване за достъп до телата.

Турция, един от ключовите посредници в сделката, води преговори за изпращане на експерти по изваждане на човешки останки в Газа. От общо 28 тела досега Хамас е предала седем мъртви заложници и осмо тяло, което е на убит израелски войник.