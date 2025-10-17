БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хамас потвърди ангажимента си към примирието и заяви готовност да върне телата на заложниците

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Палестинската групировка Хамас потвърди ангажимента си към примирието и заяви готовност да върне телата на израелските заложници.

От радикалното движение заявиха, че процесът по връщането може да се забави тъй като част от телата са погребани в тунели, унищожени при израелската офанзива, а други остават под развалините на сгради. Необходимо е специално оборудване за достъп до телата.

Турция, един от ключовите посредници в сделката, води преговори за изпращане на експерти по изваждане на човешки останки в Газа. От общо 28 тела досега Хамас е предала седем мъртви заложници и осмо тяло, което е на убит израелски войник.

#тела на заложници #примирието в Газа #Израел срещу Хамас #Газа

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
3
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
4
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките
5
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
6
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Близък изток

Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
След седмица на ожесточени сблъсъци: Афганистан и Пакистан се съгласиха на примирие След седмица на ожесточени сблъсъци: Афганистан и Пакистан се съгласиха на примирие
Чете се за: 01:07 мин.
Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници
Чете се за: 01:10 мин.
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките
Чете се за: 04:07 мин.
Израел върна 15 тела на палестинци в Газа Израел върна 15 тела на палестинци в Газа
Чете се за: 01:25 мин.
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза: Ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София? "Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ