Крехкото примирие: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците

Хамас предаде тленните останки на още двама израелски заложници. Те са идентифицирани и семействата им са информирани, съобщи израелската армия.

В отговор Израел върна още 30 загинали палестинци. Споразумението гласи, че за всяко тяло, предадено от Хамас, Тел Авив ще връща по 15.

В ръцете на Хамас остават тленните останки на още 19 пленници, но палестинската радикална групировка заяви, че има нужда от повече време, за да достигне до тях.

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че армията е готова да действа, ако Хамас откаже да приложи мирния план. Доналд Тръмп ще обмисли дали да разреши на израелските сили да подновят офанзивата в Газа. Според Белия дом към момента не може да се твърди, че Хамас е нарушило примирието.







