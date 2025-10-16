БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Благомир Коцев остава в ареста
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Крехкото примирие: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците

Крехкото примирие: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците
Снимка: АП/БТА
Хамас предаде тленните останки на още двама израелски заложници. Те са идентифицирани и семействата им са информирани, съобщи израелската армия.

В отговор Израел върна още 30 загинали палестинци. Споразумението гласи, че за всяко тяло, предадено от Хамас, Тел Авив ще връща по 15.

В ръцете на Хамас остават тленните останки на още 19 пленници, но палестинската радикална групировка заяви, че има нужда от повече време, за да достигне до тях.

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че армията е готова да действа, ако Хамас откаже да приложи мирния план. Доналд Тръмп ще обмисли дали да разреши на израелските сили да подновят офанзивата в Газа. Според Белия дом към момента не може да се твърди, че Хамас е нарушило примирието.



