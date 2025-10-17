БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Мирослав Живков: Суперкупата ще бъде продукт с много висока стойност

Треньорът вярва, че неговият Берое има добри шансове да направи отлични мачове в София.

Треньорът Мирослав Живков говори преди полуфинала утре между Левски и Берое за Суперкупата на България по волейбол при мъжете. Той вярва, че неговият Берое има добри шансове да направи отлични мачове в София.

"Поздравления за всички решения за Суперкупата. Според мен това е изключително атрактивен турнир, който ще бъде продукт с много висока стойност. Всички отбори тук са прекрасни. Според мен мачовете ще са конкурентни. За нас задачата е трудна - да играем срещу шампиона, но това е предизвикателство. Направихме прекрасни плейофни мачове. И двата отброра залагаме на млади хора. Търсим съвременен стил на игра. Има всички предпоставки да се получи много добра волейболна среща", каза Живков, който е селекционер и на младежкия национален отбор до 19 години.

"Ние сме в близка ситуация с Левски, по простата причина, че Берое градеше стратегия, градеше стил. Създадохме свой стил, опитвахме се да бъдем отбор, който играе много добре като организация, но в края на краищата не издържахме на италианските оферти, след като двете ни четворки са купени в Италия, а и разпределителят ни тръгна в посока чужбина. Това са трима нови човека, които трябва да интегрираме като стил на игра. Те са доказани като качества - и Мартин Мечкаров, и Пламен Шекерджиев, но ще им трябва време да влязат в стила на Берое и да се напаснат. Трудна задача, много работа, но ние не бягаме от това. Първенството ще бъде много близко като спортно-технически качества. Това ще бъде амбиция за всеки един отбор, клуб, състезател", добави той.

"Трябва да играем добре волейбол. Успеем ли да направим това, което искаме и имаме план, мисля, че ще стане страхотен волейболен мач. Публиката може само да вдигне нивото на игра. Със сигурност начинът, по който искам да играе Берое, не е в момента този. Но това е етап на подготовка, който следваме. Естествено, не сме 100 процента готови, но ще се постараем на 100 процента да играем", завърши специалистът.

#Суперкупа на България по волейбол за мъже 2025 г. #ВК Берое Стара Загора #Мирослав Живков

