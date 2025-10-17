БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

Президентът на САЩ ще информира за разговора си с Путин

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне след около 2 часа с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин, и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Очакваме всеки момент американският президент Доналд Тръмп да посрещне украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом. Това е първата среща между Тръмп и Зеленски от 21 август насам след като той беше поканен в Белия Дом заедно с редица други европейски лидери, дни след срещата на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин (15 август). Надеждата беше Киев да получи гаранции за сигурност до две седмици, които така и не се осъществиха.

Целта на украинската делегация този път е да убеди Тръмп, че ракетите с голям обсег "Томахоук" са им необходими за защитата на украинските градове. Тези оръжия биха позволили на Киев да удари цели като енергийни централи и други, дълбоко в руска територия след като атаките на Москва не намаляха, а напротив станаха все по-интензивни, след последната среща на двамата лидери.

Трудно е да си представим, че тази молба ще бъде удовлетворена от стана на Тръмп. Администрацията на бившият американски президент Джо Байдън беше скептична, понеже смяташе, че употреба на подобни оръжия ще доведе до сериозна ескалация на конфликта и директното въвличане на САЩ и НАТО.

През последните седмици Тръмп даваше сигнал, че е готов да даде на Украйна "Томахоук", но снощи обърна позицията си:

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Нуждаем се от Томахоук и за Съединените щати. Имаме много от тях, но те са ни нужни. Не можем да изчерпваме количествата за нашата страна. Тези ракети са много мощни, много точни и много добри, но ние също се нуждаем от тях, така че не знам какво можем да направим по въпроса."

След като кацна във Вашингтон Зеленски не спомена директно предложената среща между Тръмп и Путин, но отбеляза:

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Очакваме, че инерцията от успехите на Тръмп в Газа ще помогне и да спрем руската агресия в Украйна. Путин със сигурност не е по-смел от Хамас или другите терористи. Реториката на силата ще проработи и срещу Русия. Вече Виждаме, че Москва бърза да подновява преговорите веднага щом чуе за ракети "Томахоук".

Белият дом не отговори на въпросите на журналистите дали украинския президент Володимир Зеленски ще участва в тези преговори или ще бъде изключен от тях подобно на срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска това лято.

Автор: Радослав Минчев, кор. на БНТ във Вашингтон

#срещата в Белия дом #среща Тръмп - Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
2
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
5
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Русия

Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп
Чете се за: 01:37 мин.
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
Чете се за: 03:55 мин.
Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Чете се за: 01:02 мин.
Руският опозиционер Генадий Гудков: Тръмп изведе Путин от международната изолация Руският опозиционер Генадий Гудков: Тръмп изведе Путин от международната изолация
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ