В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне след около 2 часа с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин, и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Очакваме всеки момент американският президент Доналд Тръмп да посрещне украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом. Това е първата среща между Тръмп и Зеленски от 21 август насам след като той беше поканен в Белия Дом заедно с редица други европейски лидери, дни след срещата на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин (15 август). Надеждата беше Киев да получи гаранции за сигурност до две седмици, които така и не се осъществиха.

Целта на украинската делегация този път е да убеди Тръмп, че ракетите с голям обсег "Томахоук" са им необходими за защитата на украинските градове. Тези оръжия биха позволили на Киев да удари цели като енергийни централи и други, дълбоко в руска територия след като атаките на Москва не намаляха, а напротив станаха все по-интензивни, след последната среща на двамата лидери.

Трудно е да си представим, че тази молба ще бъде удовлетворена от стана на Тръмп. Администрацията на бившият американски президент Джо Байдън беше скептична, понеже смяташе, че употреба на подобни оръжия ще доведе до сериозна ескалация на конфликта и директното въвличане на САЩ и НАТО.

През последните седмици Тръмп даваше сигнал, че е готов да даде на Украйна "Томахоук", но снощи обърна позицията си:

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Нуждаем се от Томахоук и за Съединените щати. Имаме много от тях, но те са ни нужни. Не можем да изчерпваме количествата за нашата страна. Тези ракети са много мощни, много точни и много добри, но ние също се нуждаем от тях, така че не знам какво можем да направим по въпроса."

След като кацна във Вашингтон Зеленски не спомена директно предложената среща между Тръмп и Путин, но отбеляза:

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Очакваме, че инерцията от успехите на Тръмп в Газа ще помогне и да спрем руската агресия в Украйна. Путин със сигурност не е по-смел от Хамас или другите терористи. Реториката на силата ще проработи и срещу Русия. Вече Виждаме, че Москва бърза да подновява преговорите веднага щом чуе за ракети "Томахоук".

Белият дом не отговори на въпросите на журналистите дали украинския президент Володимир Зеленски ще участва в тези преговори или ще бъде изключен от тях подобно на срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска това лято.

Автор: Радослав Минчев, кор. на БНТ във Вашингтон