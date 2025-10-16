БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския си колега Владимир Путин по телефона тази вечер.

Белият дом обяви, че разговорът ще бъде последван от среща между високопоставени представители на двете страни следващата седмица. След което ще се проведе и среща между Тръмп и Путин в унгарската столица Будапеща. Датата все още не се съобщава.

Според американския държавен глава преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни. Това е първият разговор между двамата държавни глави от почти два месеца насам. Той се провежда ден преди посещението на Зеленски във Вашингтон, където се очаква да се обсъди американска доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ за Киев.

Тръмп заяви, че може да даде ракетите, ако Путин не сложи край на войната в Украйна.

