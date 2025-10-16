Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския си колега Владимир Путин по телефона тази вечер.

Белият дом обяви, че разговорът ще бъде последван от среща между високопоставени представители на двете страни следващата седмица. След което ще се проведе и среща между Тръмп и Путин в унгарската столица Будапеща. Датата все още не се съобщава.

Според американския държавен глава преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни. Това е първият разговор между двамата държавни глави от почти два месеца насам. Той се провежда ден преди посещението на Зеленски във Вашингтон, където се очаква да се обсъди американска доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ за Киев.

Тръмп заяви, че може да даде ракетите, ако Путин не сложи край на войната в Украйна.