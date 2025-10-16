БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Благомир Коцев остава в ареста
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

Български волейбол
Разликата между нас и хегемона Марица малко се поотвори в сравнение с миналия сезон, заяви старши треньорът на Левски пред БНТ преди началото на новия сезон.

радослав арсов
Радослав Арсов заяви, че задачите през новия сезон за женския отбор на Левски са два гони два финала и да изравни класирания от миналото, когато спечели среброто в НВЛ и турнира за Купата на България. Старши треньорът на „сините“ отчете подмладяването на състава, но допълни, че до Нова година нещата ще се променят в положителна насока.

Пред БНТ специалистът говори за предсезонната подготовка и какво очаква от новия сезон както на домашна, така и на европейска сцена.

„Да, вече сме в такава фаза, че навлизаме в шампионата. Мога да кажа, че имаме смесени чувства от лятната подготовка, защото много хора дойдоха от националните отбори и в различни състояния. Повечето от тях бяха в доста тежко състояние, при което на нас ни трябваше доста време горе-долу, за да изравним нещата. Направихме 7,8 контролни срещи, някои с много силни съперници в Италия. Дойде и отбор от Румъния, там беше доста тежко, ние сме далече от това ниво. След това изиграхме контроли с три отбора от българското първенство, за да преценим къде ни е нивото. Смятам, че това, което сме си поставили като цел да надграждаме всеки ден и да се развиваме, постепенно се случва. За съжаление, имаме леки проблеми с контузени състезателки, но това е част от спорта. Нашата идея винаги е била да развиваме млади състезателки в Левски и аз съм сигурен, че сме в правилна посока. Това го показахме през миналия сезон, нещата в мачовете ще се получават все по-добре и по-добре. За начало мога да кажа, че по-скоро съм доволен от подготовката, която проведохме“, поясни той.

Наставникът коментира и смяната на състава през лятото в столичния тим.

Смяната играчи е нормален процес във всички отбори. Естествено, волейболистките, които си тръгнаха от отбора, бяха повече от основния състав. Ще ни трябва доста време докато се напаснем. Взехме по-малко нови попълнения, но много качествени български момичета, които имат сериозно бъдеще. Ние сме си начертали една линия с ръководството да взимаме възможно най-добрите волейболистки, да ги развиваме и да надграждаме. Трябва им време на новите момичета. Работят много и се стараят. Смятам, че до Нова година нещата ще бъдат вече на съвсем друго, защото за нас е важно Купата на България и плейофите, както и първият кръг от европейските турнири след 10 дни.

Специалистът говори и за целите на „сините“.

"Левски винаги трябва да си поставя най-високите цели, както и аз като треньор. Въпросът е, че както казах, ние ще искаме минимум да изравним класирането от миналия сезон – да играем два финала. Разбира се, можем и да си помечтаем за малко повече, но задачата е да играем два финала и да преминем поне един кръг в Европа, както през 2024/2025, когато преодоляхме даже два и отпаднахме от силния отбор на Рома. Тимът ни е различен през този сезон, с много по-малко опит, много по-млади състезателки. Смятам, че разликата между нас и хегемона Марица малко се поотвори в сравнение с миналия сезон, но шампионките ще ни бъде една цел да надграждаме и да растем всеки ден. Относно останалите отбори, надявам се първенството да бъде малко по-изравнено, защото през миналия шампионат беше скучно в някои моменти“, допълни Арсов.

Повече от интервюто с Радослав Арсов гледайте във видеото!

Мачът между Марица Пловдив и Левски може да гледате тази събота (19 октомври) от 13:25 часа в ефира на БНТ 3!

