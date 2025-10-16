Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон

Радослав Арсов заяви, че задачите през новия сезон за женския отбор на Левски са два гони два финала и да изравни класирания от миналото, когато спечели среброто в НВЛ и турнира за Купата на България. Старши треньорът на „сините“ отчете подмладяването на състава, но допълни, че до Нова година нещата ще се променят в положителна насока.

Пред БНТ специалистът говори за предсезонната подготовка и какво очаква от новия сезон както на домашна, така и на европейска сцена.

„Да, вече сме в такава фаза, че навлизаме в шампионата. Мога да кажа, че имаме смесени чувства от лятната подготовка, защото много хора дойдоха от националните отбори и в различни състояния. Повечето от тях бяха в доста тежко състояние, при което на нас ни трябваше доста време горе-долу, за да изравним нещата. Направихме 7,8 контролни срещи, някои с много силни съперници в Италия. Дойде и отбор от Румъния, там беше доста тежко, ние сме далече от това ниво. След това изиграхме контроли с три отбора от българското първенство, за да преценим къде ни е нивото. Смятам, че това, което сме си поставили като цел да надграждаме всеки ден и да се развиваме, постепенно се случва. За съжаление, имаме леки проблеми с контузени състезателки, но това е част от спорта. Нашата идея винаги е била да развиваме млади състезателки в Левски и аз съм сигурен, че сме в правилна посока. Това го показахме през миналия сезон, нещата в мачовете ще се получават все по-добре и по-добре. За начало мога да кажа, че по-скоро съм доволен от подготовката, която проведохме“, поясни той.

Наставникът коментира и смяната на състава през лятото в столичния тим.

„Смяната играчи е нормален процес във всички отбори. Естествено, волейболистките, които си тръгнаха от отбора, бяха повече от основния състав. Ще ни трябва доста време докато се напаснем. Взехме по-малко нови попълнения, но много качествени български момичета, които имат сериозно бъдеще. Ние сме си начертали една линия с ръководството да взимаме възможно най-добрите волейболистки, да ги развиваме и да надграждаме. Трябва им време на новите момичета. Работят много и се стараят. Смятам, че до Нова година нещата ще бъдат вече на съвсем друго, защото за нас е важно Купата на България и плейофите, както и първият кръг от европейските турнири след 10 дни.“

Специалистът говори и за целите на „сините“.

"Левски винаги трябва да си поставя най-високите цели, както и аз като треньор. Въпросът е, че както казах, ние ще искаме минимум да изравним класирането от миналия сезон – да играем два финала. Разбира се, можем и да си помечтаем за малко повече, но задачата е да играем два финала и да преминем поне един кръг в Европа, както през 2024/2025, когато преодоляхме даже два и отпаднахме от силния отбор на Рома. Тимът ни е различен през този сезон, с много по-малко опит, много по-млади състезателки. Смятам, че разликата между нас и хегемона Марица малко се поотвори в сравнение с миналия сезон, но шампионките ще ни бъде една цел да надграждаме и да растем всеки ден. Относно останалите отбори, надявам се първенството да бъде малко по-изравнено, защото през миналия шампионат беше скучно в някои моменти“, допълни Арсов.

Повече от интервюто с Радослав Арсов гледайте във видеото!

