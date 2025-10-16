Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест

Софийският градски съд определи мярка "домашен арест " за бившия заместник-кмет на София.

Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост'' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки, които да бъдат печелени от конкретни фирми. А спечелилите да връщат по 6% от стойността на поръчката.

Пред съда Барбутов заяви, че голяма част от споменатите от обвинението имена и събития чува за първи път.

Съдът прие, че Барбутов и Рафаилов са посочили на кметовете на "Люлин" и "Младост" конкретни лица, които да печелят обществените поръчки. СГС сметна, че Барбутов няма как да се укрие и да извърши друго престъпление и измени мярката от "задържане под стража" в "домашен арест".