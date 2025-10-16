Спортни новини 16.10.2025 г.

Бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич е назначен за старши треньор на полския Видзев Лодз с договор до юни 2027 г. В щаба му влизат Юрий Бенио, Андрий Чанас и Хавер Луруена Лобо, с които работи в Лудогорец. Миналия сезон Йовичевич спечели титла, купа и Суперкупа с разградския тим.

Италианското издание "Тутоспорт" обяви финалния списък с 25 номинирани за наградата "Golden Boy" 2025, която отличава най-добрия млад футболист в Европа под 21 години. Сред претендентите са имената на Дезире Дуе, Уарен Заир-Емери и Сени Маюлу от ПСЖ, Арда Гюлер и Дийн Хаусен от Реал Мадрид, Пау Кубарси от Барселона, Кенан Йълдъз от Ювентус и Естевао от Челси.