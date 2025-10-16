Новините 16.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Пример за честност в Шумен

Дванайсетгодишната Божидара и брат ѝ Стилиян откриват портмоне с 950 лева и документи в подлез на автогарата в Шумен. Незабавно се обаждат на майка си, която работи в Криминална полиция, и заедно предават портмонето в районното управление. Оказва се, че собственикът е мъж от село Буховци, издирван от правосъдието.

Нов STEAM център в София

Месец след началото на учебната година, Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" в София отваря нов STEAM център. Центърът разполага с високопроизводителни компютри, VR технологии, графични таблети, 3D принтери и скенери, както и оборудвано видео студио.



Полицаи спасиха изхвърлено кученце край Елхово

Младши автоконтрольор Велислав Пасков и полицай Божидар Попов от РУ Елхово спасиха изоставено кученце. На 13 октомври, по време на дежурство, те забелязват подозрителна тръба в канавка край пътя и откриват уплашено кученце вътре. Без колебание изваждат животинчето и му оказват помощ. Спасеното куче е настанено в приюта Dobrich Dog Rescue Elhovo, където се възстановява и чака нов дом.

Интервю с Драгомир Драганов

В неделя по БНТ 1 ще бъде излъчен нов епизод на предаването "С БНТ завинаги" с водещ Драгомир Драганов, посветен на криминалните предавания и разследващата журналистика. Валери, водеща на "Детски новини", интервюира Драгомир Драганов.

СПОРТ

Бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич е назначен за старши треньор на полския Видзев Лодз с договор до юни 2027 г. Миналия сезон Йовичевич спечели титла, купа и Суперкупа с Лудогорец.

Италианското издание "Тутоспорт" обяви финалния списък с 25 номинирани за наградата "Golden Boy" 2025, която отличава най-добрия млад футболист в Европа под 21 години.