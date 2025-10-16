Все повече акции на ПСС заради неподготвени планинари - какво съветват експертите

Туристите все по-често подценяват условията в планините, заради което често се стига и до инциденти. Това отчитат от Планинската спасителна служба. Наблюденията на специалистите показват още, че любителите на планините у нас изкачват стръмните склонове с лоша екипировка, което води и до много тежки травми при падане.

179 са инциденти в планините за 2024 година, сочат данните на Планинската спасителна служба. Най-много са станали в Рила и Пирин.

Атанас Уков, ПСС - Банско: "Основната причина за повишения брой акции според нас планинските спасители е подценяването на планината и надценяването на собствените качества, както и неподходящата екипировка в планината. Много често туристите не подбират правилните обувки, съответно това води до доста повреди в глезените стави, фрактури, увреждания".

Преди планински преходи най-вече през зимния сезон специалистите съветват да проверим здравословното си състояние и чак тогава да изкачваме високи улеи.

д-р Цветелина Спасова, кардиолог в МБАЛ - Благоевград: "Тъй като самият студ води до стесняване на кръвоносните съдове, най-често страдат пациентите с изхемична болест на сърцето, тези които имат вече ясна сърдечна недостатъчност и хипертоничните кризи се обострят през зимата. Така че преди да тръгнат да изкачват дълъг преход, ски сноуборд, ако знаят, че имат известни съдови заболявания най-добре да осъществят консултация с кардиолог".

Лекари съветват още да избягваме и рязката смяна на температурите. Практиката показва, че много често в зимните ни курорти от високи температури в джакузито туристи тръгват да карат ски, което води до стрес за организма и сърцето.