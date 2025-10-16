Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.

Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП, с помощта на международни партньорски служби са разбили организирана престъпна група, която се е занимавала с контрабанда на китайски стоки и е ощетила държавния бюджет с над 30 млн. лева.

Задържани са 24 души, като акцията се е провела във вторник в София и на други места в страната.

"Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", обясни старши комисар Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП.

По думите му става въпрос за огромни по обем стоки, така че по всяка вероятност са се продавали и в сайтове, и в търговски обекти.

"За момента смятаме, че групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Стоките са представлявали дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след директно договаряне с китайските производители, са доставени с кораби на пристанище "Пирея", Гърция, където с камиони са транспортирани към България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и данък добавена стойност, чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на стоките, посредством използването на порочни документи, неистински преправени или такива с невярно съдържание", обобщи Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

Тя отбеляза, че групировката вероятно е извършвала дейността си от началото на 2023 г.

"Разследва се дейността ѝ от началото на 2023 година до момента, подлежи на установяване причинената на фиска щета, но смятаме, че тя е от порядъка на над 30 милиона лева".

От прокуратурата смятат, че са задържали и четирима ръководители на престъпната група.