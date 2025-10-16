Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за това усещане, когато си най-отгоре на стълбицата

Водещият български алпиец Алберт Попов е категоричен, че ще предследва нови успехи през предстоящия сезон.

По-рано днес той бе удостоен със званието "Почетен гражданин на София".

"Ние, спортистите, сме едни лица, които имат отговорността да предадем на младите този начин на живот, да спортуват, да са здрави и да имат цели. Много съм горд, когато виждам, че паля един пламък в децата и чрез моите резултати много деца се запалват в това да карат ски или други спортове, да мечтаят", сподели той в интервю за БНТ.

През януари в Мадона ди Кампильо Попов постигна първата българска победа в старт от Световната купа от 45 години насам. Новия сезон за нашия алпиец ще започне след месец в Леви, Финландия, а Алберт се надява да продължи с успешното си представяне и в предстоящата кампания.

"Миналият сезон беше най-успешният за мен, но въпреки всичко, като един професионалист, спортист, перфекционист, виждам къде е могло повече. Виждам състезания, в които има пропуснати дори и подиуми. Дали сме си сметка защо е това. Дали сме си сметка за грешките. Разбира се, че ще бъде постижение, ако стана отново трети, ако стана втори, но винаги ще бъда гладен за това усещане, което съм усетил когато съм бил шампион, когато съм бил най-отгоре на стълбицата и съм доказал на себе си, че мога да бъда най-добър в нещо", допълни Попов.

Вижте целия обект във видеото.