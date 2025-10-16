Тръмп: Израел ще се върне по улиците на Газа, веднага щом им кажa една дума

Хамас предаде тленните останки на още двама израелски заложници. Израелската армия потвърди, че те са идентифицирани и семействата им са информирани. Така в ръцете на Хамас остават тленните останки на още 19 пленници, но палестинската радикална групировка заяви, че има нужда от повече време, за да достигне до тях.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е готова да действа, ако Хамас откаже да приложи мирния план.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще обмисли дали да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа.

От началото на примирието Хамас предаде на Израел само деветима от 28 мъртви заложници. Палестинската групировка заяви, че има нужда от специално оборудване, за да извади тленните останки на затрупаните под руините в Газа.

Последните две идентифицирани тела са на 27-годишната Инбар Хайман - останалата единствена жена в плен на Хамас, и 39-годишният сержант Мухамад ал Атараш, убит в битка на 7 октомври.



Според американски високопоставен представител откриването на телата на похитените може да отнеме седмици заради степента на разрушенията в Газа. В издирването може да се включат и турски експерти.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Търсят ги. Всички живи се върнаха. Предадоха още. Това е ужасен процес. Мразя да говоря за това, но те копаят".

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че боевете в ивицата Газа ще бъдат подновени, ако Хамас не спазва примирието.

Пред CNN Доналд Тръмп коментира, че Израел ще се върне по улиците на Газа, "веднага щом им каже една дума".



Турският президент Реджеп Тайип Ердоган увери, че Анкара ще поддържа всички дипломатически и хуманитарни канали, за да гарантира, че примирието ще се спазва и помощта ще продължава да достига до нуждаещите се.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция:

"Въпреки всички пречки, близо 350 от нашите камиони влязоха в Газа. Повече от 400 камиона чакат. Изпратихме 17-и кораб с 900 тона помощи от Мерсин. Ще последва и още. Преди да настъпи зимата ще се фокусираме за повече хуманитарна подкрепа".

На фона на призивите да позволи отварянето на всички гранични пунктове с Газа, включително в Рафа, Тел Авив обяви, че датата ще бъде обявена по-късно.