БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Израел ще се върне по улиците на Газа, веднага щом им кажa една дума

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Крехкото примирие между Израел и Хамас 

испания изтъкна пълноправен член нато призивите тръмп изключена алианса
Снимка: БТА
Слушай новината

Хамас предаде тленните останки на още двама израелски заложници. Израелската армия потвърди, че те са идентифицирани и семействата им са информирани. Така в ръцете на Хамас остават тленните останки на още 19 пленници, но палестинската радикална групировка заяви, че има нужда от повече време, за да достигне до тях.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е готова да действа, ако Хамас откаже да приложи мирния план.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще обмисли дали да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа.

От началото на примирието Хамас предаде на Израел само деветима от 28 мъртви заложници. Палестинската групировка заяви, че има нужда от специално оборудване, за да извади тленните останки на затрупаните под руините в Газа.

Последните две идентифицирани тела са на 27-годишната Инбар Хайман - останалата единствена жена в плен на Хамас, и 39-годишният сержант Мухамад ал Атараш, убит в битка на 7 октомври.

Според американски високопоставен представител откриването на телата на похитените може да отнеме седмици заради степента на разрушенията в Газа. В издирването може да се включат и турски експерти.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Търсят ги. Всички живи се върнаха. Предадоха още. Това е ужасен процес. Мразя да говоря за това, но те копаят".

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че боевете в ивицата Газа ще бъдат подновени, ако Хамас не спазва примирието.

Пред CNN Доналд Тръмп коментира, че Израел ще се върне по улиците на Газа, "веднага щом им каже една дума".

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган увери, че Анкара ще поддържа всички дипломатически и хуманитарни канали, за да гарантира, че примирието ще се спазва и помощта ще продължава да достига до нуждаещите се.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция:
"Въпреки всички пречки, близо 350 от нашите камиони влязоха в Газа. Повече от 400 камиона чакат. Изпратихме 17-и кораб с 900 тона помощи от Мерсин. Ще последва и още. Преди да настъпи зимата ще се фокусираме за повече хуманитарна подкрепа".

На фона на призивите да позволи отварянето на всички гранични пунктове с Газа, включително в Рафа, Тел Авив обяви, че датата ще бъде обявена по-късно.

#Израел срещу Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
2
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Близък изток

Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците
Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата на заложниците
Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не отваря Рафа Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не отваря Рафа
Чете се за: 01:20 мин.
"Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли хуманитарна помощ през Рафа? "Няма храна, няма вода, няма жилища" - ще влезе ли хуманитарна помощ през Рафа?
Чете се за: 04:10 мин.
Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад Сирия иска от Русия предаването на Башар Асад
Чете се за: 01:02 мин.
Пропалестинска демонстрация в Италия Пропалестинска демонстрация в Италия
Чете се за: 00:52 мин.
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ