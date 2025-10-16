"Ангели на пътя": Докога ще търпим?

Сдружение "Ангели на пътя", родители на убити деца и представители на различни неправителствени организации с демонстрация пред сградата на Висшия съдебен съвет. Целта - да представят своите искания пред Съдийската колегия на висшия съдебен съвет.

"Ние пет години се молим ВСС да ни приемат. Но те отказват да седнат на една маса с нас. Ние искаме да им кажем, че нашето търпение приключи и няма да позволим повече безобразие и подигравка с паметта на децата ни. Да чакаме по седем години за убийство", каза в "Денят започва" Петя Иванова.

Тя каза, че последното дело за Филип, който беше убит на пешеходна пътека, е било "подигравка".

Петя Иванова заяви, че не искат да стават заложници на политически амбиции. Допълни, че Галина Захариева трябва да поеме отговорност за всички безобразия и това, което се случва в съдебната система.

"Това е гавра - гавра с паметта на убити деца. Докога ще търпим? Нашето търпение вече приключи".

Вижте повече в прякото включване на Дарина Ангелова