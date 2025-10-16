БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани

Борислава Алексова
Чете се за: 01:47 мин.
Близките на загиналия при водното бедствие в курортно селище Елените багерист ще съдят държавата за 1.4 млн. лв. 62-годишният мъж, работещ към ВиК - Несебър, се удави, след като вълна заля машината, с която разчистваше затлачено дере в комплекса.

"Исканията на хората са обективирани в това да се предприемат незабавни действия от разследващите органи. Виновните са доказани. Налице са редица действия и бездействия на длъжностни лица, на архитекта на община Несебър, на кмета, на Басейнова дирекция. Очакваме адекватни действия от органите. Тук няма какво да се доказва. Всички нарушения са документирани", това каза в "Денят започва" Николай Димитров - адвокат на семейството на Цанко Иванов.

Щетите, допълни той, са за над 30 милиона лева, четирима са загиналите, има и тежко пострадали. Не искаме думи, а искаме дела, допълни адвокатът.

"Там не е трябвало да се строи. И да е било построено там е трябвало служители на държавни ведомства да осъществяват текущ надзор. Това нещо не е трябвало да бъде направено по този начин".

В случая се касае за "един порочен поведенчески модел", допълни вторият адвокат по делото. Когато се говори за държавата е "недопустимо да се говори за безотговорност", заяви той.

#иск срещу държавата #наводнение в Елените #потоп по Черноморието

