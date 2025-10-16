Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев

Европейският парламент ще дебатира следващата седмица в Страсбург върховенството на закона в България. Дебатът ще бъде на 22 и е по искане на групата “Обнови Европа” заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев,

В групата “Обнови Европа” има трима български евродепутати - Никола Минчев и Христов Петров от Продължаваме промяната и Илхан Кючюк от ДПС.

Миналия месец лидерът на групата “Обнови Европа” в ЕП Валери Айе изпрати писмо до ЕК, в което поиска плащанията за България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени заради проблеми с върховенството на закона в страната и използването на Антикорупционната комисия за политически цели.

ЕК задържа около 200 милиона евро от второто плащане за България заради липса на реформа в Комисията за борба с корупцията.