БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 00:42 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Дебатът ще бъде на 22 и е по искане на групата "Обнови Европа"

гледайте европейският парламент одобри влизането българия еврозоната
Слушай новината

Европейският парламент ще дебатира следващата седмица в Страсбург върховенството на закона в България. Дебатът ще бъде на 22 и е по искане на групата “Обнови Европа” заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев,

В групата “Обнови Европа” има трима български евродепутати - Никола Минчев и Христов Петров от Продължаваме промяната и Илхан Кючюк от ДПС.

Миналия месец лидерът на групата “Обнови Европа” в ЕП Валери Айе изпрати писмо до ЕК, в което поиска плащанията за България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени заради проблеми с върховенството на закона в страната и използването на Антикорупционната комисия за политически цели.

ЕК задържа около 200 милиона евро от второто плащане за България заради липса на реформа в Комисията за борба с корупцията.

#ЕП #дебат

Последвайте ни

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
2
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европа

Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на Льокорню
Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на Льокорню
Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията
Чете се за: 00:37 мин.
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
Чете се за: 03:55 мин.
ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия
Чете се за: 02:27 мин.
Море от облаци в Алпите (СНИМКИ) Море от облаци в Алпите (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
НАТО засилва защитата срещу дронове НАТО засилва защитата срещу дронове
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
(Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента (Не)стабилността на едно мнозинство: Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16 Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
КЗП: 500 обекта са проверени за двойното обозначаване в евро и...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ