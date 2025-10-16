Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък

Пореден случай на агресия между ученици. Този път случаят е от Казанлък, където момичета се биха пред двора на елитно училище в града на розите, само на метри от районното управление на полицията в града.

"Разиграва се случка, при която наша ученичка е потърпевша, вследствие от побой. Сигнализирани са абсолютно всички институции. Към момента не мога да казвам имена, но това, което сме предприели е, че сме сформирали комисия, която ще разгледа случая. Отделно потърпевшата ученика сме я разпитали и съответно по случая работим, както ние от гимназията, така и институциите", това разказа в "Денят започва" Денислав Тодоров - директор на ПХГ "Св.св. Кирил и Методий" в град Казанлък.

В момента момичето е освободено от ученически занимания, но след като се върне ще й бъде осигурена психологическа подкрепа, поясни той.

Майката на битото момиче Иванка Петрова каза пред "Денят започва", че дъщеря й е споделила през сълзи какво се е случило и че е претърпяла ужасен побой. Имало е и камера. Никой не й помогна с нищо, допълни тя.

"Момиченцето, което я е било са приятелки от много малки всъщност. Тя казва "мамо, аз не очаквах от нея такива неща". Имало е леки намеци преди инцидента какво я чака".

От полицията отказаха коментар.

