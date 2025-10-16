БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден случай на агресия между ученици. Този път случаят е от Казанлък, където момичета се биха пред двора на елитно училище в града на розите, само на метри от районното управление на полицията в града.

"Разиграва се случка, при която наша ученичка е потърпевша, вследствие от побой. Сигнализирани са абсолютно всички институции. Към момента не мога да казвам имена, но това, което сме предприели е, че сме сформирали комисия, която ще разгледа случая. Отделно потърпевшата ученика сме я разпитали и съответно по случая работим, както ние от гимназията, така и институциите", това разказа в "Денят започва" Денислав Тодоров - директор на ПХГ "Св.св. Кирил и Методий" в град Казанлък.

В момента момичето е освободено от ученически занимания, но след като се върне ще й бъде осигурена психологическа подкрепа, поясни той.

Майката на битото момиче Иванка Петрова каза пред "Денят започва", че дъщеря й е споделила през сълзи какво се е случило и че е претърпяла ужасен побой. Имало е и камера. Никой не й помогна с нищо, допълни тя.

"Момиченцето, което я е било са приятелки от много малки всъщност. Тя казва "мамо, аз не очаквах от нея такива неща". Имало е леки намеци преди инцидента какво я чака".

От полицията отказаха коментар.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#агресия между деца #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
1
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
2
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
4
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
6
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

"Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата
"Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата
Вяра и спомен: 80 години от рождението на патриарх Неофит Вяра и спомен: 80 години от рождението на патриарх Неофит
Чете се за: 00:42 мин.
"Любов към спорта, към всичко и всеки": Гимнастици със Синдром на Даун завоюваха два златни медала "Любов към спорта, към всичко и всеки": Гимнастици със Синдром на Даун завоюваха два златни медала
Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте "Ваклуш" тази вечер по БНТ Гледайте "Ваклуш" тази вечер по БНТ
Чете се за: 00:15 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор“ Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор“
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ