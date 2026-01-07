БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление, което ще се повтори чак през 2038 г.

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:37 мин.
Марс и Венера се подреждат в рядко астрономическо явление, което ще се повтори чак през 2038 г.
Снимка: Pixabay
Тази вечер небето ще предложи рядко астрономическо зрелище – планетите Марс и Венера ще се подредят с Меркурий и Слънцето в една линия. Това се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.

От Варна астрономите описват явлението като уникално. Иван Иванов уточни:

„ Това явление се наблюдава, когато някои от планетите са сравнително близко една до друго, видимо на небето“, обяснява астрономът Иван Иванов от Варненската обсерватория.

„В момента около Слънцето се събират три от планетите – Меркурий, Венера и Марс. Това всъщност не може да се наблюдава от Земята, тъй като Слънцето е много ярко“,обясни астрономът.

Иванов обясни и кои други планети могат да се видят тази вечер:

„Вечер на запад може да се види Сатурн, малко по-високо – Уран и Нептун, но те не са високо на небето. След 22:00 ч. добре се вижда Юпитер, който в момента е в съзвездието Близнаци. Луната също ще се появи по-късно, вече намаляваща след максималната фаза.“

Астрономът уточни, че макар планетите да изглеждат близки, те са на огромни разстояния помежду си и видимото „събиране“ на небето е уникално.

#астрономическо явление #венера #Марс

