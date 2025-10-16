БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
08:38, 16.10.2025
Чете се за: 04:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 16.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:07, 16.10.2025
Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията
06:03, 16.10.2025
Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата...
05:56, 16.10.2025
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
05:55, 16.10.2025
Захлаждането продължава, валежите - също
05:54, 16.10.2025
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
05:49, 16.10.2025
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
05:46, 16.10.2025
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
2
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
6
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Реклама
Най-четени
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
14:57, 15.10.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 15.10.2025
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.10.2025
Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25
12:25, 14.10.2025
Реклама
Водещи новини
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
05:49, 16.10.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
08:30, 16.10.2025
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил
08:08, 16.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
05:46, 16.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
05:54, 16.10.2025
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
05:56, 16.10.2025
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
06:48, 16.10.2025
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
05:55, 16.10.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ