БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
2
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
3
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
5
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
6
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата" Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25

Водещи новини

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16 Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ