Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията

До сблъсъци с полицията се стигна на пропалестински протести в Испания.



В Барселона демонстранти хвърляха предмети по силите на реда и запалиха контейнери за боклук. Полицията разпръсна множеството и задържа няколко души, след като протестиращите нападаха местен ресторант за бързо хранене с обвинението, че има съучастие в израелската офанзива в ивицата Газа.

снимка: БТА

Хиляди хора протестираха и в Мадрид, осъждайки настоящото мирно споразумение, което според тях не осигурява справедливост и мир за палестинците.