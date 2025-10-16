БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията

В Барселона демонстранти хвърляха предмети по силите на реда и запалиха контейнери за боклук

Снимка: БТА
До сблъсъци с полицията се стигна на пропалестински протести в Испания.

В Барселона демонстранти хвърляха предмети по силите на реда и запалиха контейнери за боклук. Полицията разпръсна множеството и задържа няколко души, след като протестиращите нападаха местен ресторант за бързо хранене с обвинението, че има съучастие в израелската офанзива в ивицата Газа.

снимка: БТА

Хиляди хора протестираха и в Мадрид, осъждайки настоящото мирно споразумение, което според тях не осигурява справедливост и мир за палестинците.

