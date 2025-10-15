БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Самолет, превозващ американския министър на отбраната, направи аварийно кацане в САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Самолет, превозващ американския министър на отбраната, направи аварийно кацане в САЩ
Слушай новината

Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

„Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза днес говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в „Екс“.

Хегсет се е връщал обратно от кратко пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.

По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност.

#САЩ #министър на отбраната #аварийно кацане

Последвайте ни

ТОП 24

Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
1
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
2
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
3
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
4
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
5
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
6
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: САЩ и Канада

Медиите в САЩ vs Пентагона в битка за свободата на словото
Медиите в САЩ vs Пентагона в битка за свободата на словото
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
Трима изчезнали и десетки спасени след силни бури в Аляска Трима изчезнали и десетки спасени след силни бури в Аляска
Чете се за: 01:05 мин.
Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО) Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията? Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Лаконичен коментар на президента: Това е евтин политически театър
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ