Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

Събирането на доказателства за инцидента с АТВ в Слънчев бряг е приключило

Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Това съобщи следовател Мариан Маринов

повдигат тежко обвинение причинилия катастрофата атв слънчев бряг
Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата. Това заяви на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС) във връзка с разследването на инцидента с петима пострадали в Слънчев бряг на 14 август, по което обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на четиригодишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортиран с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

Маринов добави, че защитниците на обвиняемия са поискали неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването. Категорично не съм предубеден, каза следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.

Имало е и друго искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването, а това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което е готово и изготвено, и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия, което вероятно ще се случи в рамките на седмица, каза следовател Маринов.

