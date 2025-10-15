Вяра и спомен: 80 години от рождението на патриарх Неофит

На 15 октомври патриарх Неофит щеше да отбележи своята осемдесета годишнина.



В негова памет аулата на Богословския факултет към Софийския университет вече ще носи неговото име.

Той е първият декан на факултета, а преди това е бил ректор на Духовната академия.

снимка: БТА

Патриах Даниил освети паметната плоча пред залата. Годишнината се отбелязва с редица възпоменателни събития. В столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“ бе отслужена заупокойна света Литургия, а след нея – панихида и трисагий на гроба на патриарх Неофит.