ИЗВЕСТИЯ

Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

"Любов към спорта, към всичко и всеки": Гимнастици със Синдром на Даун завоюваха два златни медала

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Емилиян, Пламен и Рамонола се завърнаха в България като герои

България отново блесна на международната спортна сцена. Гимнастици със Синдром на Даун завоюваха два златни медала и едно почетно четвърто място на състезание в Норвегия.

Така младите спортисти се завръщат в България - като истински герои.

- БНТ: Колко време на ден тренира? Много ли се изморяваше?

Пламен Грозданов, първо място в група 27 - 31 години: "Не много, но съм железен".

Емилиян Костадинов, първо място в група 17 - 23 години: "Златен медал взех и взех купа".

За да се подготвят, тренират 6 пъти в седмицата, като комбинират силови тренорвки и плуване.

- БНТ: Трудно ли ти беше да се подготвиш за сътезанието?

Рамонола Сикандер, четвърто място в група 17 - 23 години: "Не, беше много добре".

Емилиян Костадинов, първо място в група 17 - 23 години: "Не, не беше трудно".

Иван Цветков, треньор: "Ние ги тренираме както всички други, няма никакви специални изисквания, отношението е както другите гимнастици. От началото те не можеха нищо, почнали сме от кълбо, за да стигнем дотук, което е просто уникално. Работят с усмивка, без мрънкане, при 40-градусова жега навънка".

Слав Петков, председател на ФАФА: "Сутрин в осем и половина са в залата, имат сутрешна тренировка, подготовка, трябва да са яли много малко".

Заминават за Норвегия уверени, че могат да се справят.

Слав Петков, председател на ФАФА: "Колкото и скромно да не звучи, осъзнавах, че ще имаме медали, знам, че сме в топ 3 в света".

- БНТ: Вярваше ли, че ще успееш да се справиш толкова добре?

Рамонола Сикандер, четвърто място в група 17 - 23 години: "Да".

Освен че вярват в себе си, младежите притежават качества, които са нужни на всеки спортист.

Иван Цветков, треньор: "Най-силното им качество е, че те идват с желание и са дисциплинирани: каквото им кажа, даже имат домашно за вкъщи да си правят упражнения".

Слав Петков, председател на ФАФА: "Тази упоритост и това, че са готови на всичко да постигнат своите цели и най-вече любовта, която те дават към всичко и към всеки".

Догодина им предстои да участват в Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.

Пламен Грозданов, първо място в група 27 - 31 години: "Готов съм за световното".

- БНТ: Мислиш ли, че ще успееш да вземеш златен медал?

- Разбира се".

#гимнастици #златни медали #синдром на Даун

