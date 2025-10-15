Четирима са задържаните в поредния тото-скандал у нас. Те са участници в трансгранично пране на пари, корупционни схеми и измами, свързани със залози на спортни мероприятия.



Арестите у нас са извършени в изпълнение на европейска заповед за разследване, издадена от властите в френския град Марсилия, като задържаните многократно са извършвали наказуеми действия, които включват и манипулиране на резултати от спортни събития.

"Говорим за авторизирани спортни мероприятия, това е част от съответните календари национални или международни на съответните федерации", каза Ангел Кънев, зам-градски прокурор на София.



Сред задържаните са бившите тенисисти братята Карен и Юрий Хачатрян, които преди 5 години получиха сурови наказания за манипулиране на тенис двубои.

Карен е със спрени права до живот, Юрий за срок от 10 години.