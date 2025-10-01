Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младежът е обвинен за причиняване на смърт и за нанасяне на телесни повреди на няколко души

катастрофата атв слънчев бряг втората проба никола бургазлиев положителна наркотици
Снимка: БНТ
Слушай новината

Готови са резултатите от втората кръвна проба на 18-годишния Никола Бургазлиев, който през август блъсна петима души с атракционно АТВ в курорта Слънчев бряг. Изследването е потвърдило, че той е бил под влиянието на наркотици, управлявайки превозното средство, научи БНТ.

Вторият тест, който беше направен във Варна, е по искане на адвокатът на Никола Бургазлиев след като разследващите обявиха, че в първоначалната кръвна проба на ученика е имало следи от марихуана.

Никола Бургазлиев е обвинен за причиняване на смърт след катастрофа на нанасяне на телесни повреди на няколко души. След инцидента в Слънчев бряг 35-годишната Христина изпадна в клинична смърт, след което почина.

4-годишният ѝ син Мартин, който дълго време беше в кома вече е изписан от "Пирогов" след дълга борба за живота му от лекарите в Бургас и София. При катастрофата пострадаха още две деца и служител на близкия хотел.

#прегазени от АТВ #Никола Бургазлиев #положителна проба за наркотици

