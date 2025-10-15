Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не отваря Рафа

Хамас обяви, че е предал още две тела на израелски заложници тази вечер, но и че не може да достигне до останалите мъртви похитени. За това ще е необходимо специално оборудване, твърдят от групировката.

Ивицата Газа e в очакване да бъде отворен единственият граничен пункт, който дава излаз към света. Още тази сутрин израелските власти трябваше да отворят пункта Рафа, който е на границата с Египет и да влязат чакащите там камиони с хуманитарна помощ. Причината за забавянето е, че палестинската групировка Хамас все още не е върнала телата на всички убити заложници, а дори върна и останки, които не са на пленник. Според телевизия Ал Джазира, тялото е на израелски войник, похитено миналата година в лагера Джабалия.

В същото време, Тел Авив върна телата на 45 загинали палестинци. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е започнала втората фаза от плана за мир. Той предупреди, че ако Хамас не се разоръжи, Съединените щати ще го направят.