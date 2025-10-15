БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд

В Свети Влас, Елените и Царево е активирана системата за ранно предупреждение BG-Alert

Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Тази вечер активираха системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас, във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Община Несебър. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите. При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112. На територията на Свети Влас и курорта Елените вали слаб дъжд, но към момента обстановката е спокойна.

Задействаха системата BG-Alert заради очакваните интензивни валежи и в района на Царево и още няколко общини на юг от Бургас. От общината в Царево призоваха хората да бъдат внимателни и да не излизат в късните часове при силен дъжд, ако не е наложително. Дъждът е започнал малко след 22.00 ч., но към този час все още не е интензивен. Очаква се той да се усили в следващите часове. Освен в Царево, дежурни екипи в Созопол и Приморско са в готовност да реагират при влошаване на ситуацията.


По темата работиха: Елеана Цанова и Давид Сукнаров

#потоп в Елените #системата BG Alert #Свети Влас #Царево

