БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Чете се за: 04:45 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Чете се за: 00:27 мин.
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
Запази
Слушай новината

Активираха системата за ранно оповестяване BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Общината. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

“Поради очаквани интензивни валежи по Южното черноморие, призоваваме за повишено внимание!При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас”, гласи съобщението.

#потоп в Елените #BG Alert #Свети Влас

Водещи новини

Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР) Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Още над 20 години ще работят ядрените блокове в АЕЦ...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Напрежение пред сградата на МВР в София заради протест на БОЕЦ...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ