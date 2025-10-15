Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас

Активираха системата за ранно оповестяване BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Общината. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите.

“Поради очаквани интензивни валежи по Южното черноморие, призоваваме за повишено внимание!При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас”, гласи съобщението.