BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място

Заради очаквани интензивни валежи активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT в района на Свети Влас, ваканционно селище "Елените" и Царево.

Разпореждането е на областния управител на Бургас. Съобщението беше изпратено снощи и има за цел да предупреди местните жители.

При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112.



В района на Несебър и Царево още снощи заваля.

Дежурни екипи са в готовност да реагират на място при влошаване на ситуацията.