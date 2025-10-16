БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място

При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112

BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Заради очаквани интензивни валежи активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT в района на Свети Влас, ваканционно селище "Елените" и Царево.

Разпореждането е на областния управител на Бургас. Съобщението беше изпратено снощи и има за цел да предупреди местните жители.

При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112.

В района на Несебър и Царево още снощи заваля.

Дежурни екипи са в готовност да реагират на място при влошаване на ситуацията.

#потоп по Черноморието #Елените #система за ранно предупреждение BG-Alert # Царево #Свети Влас

