BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Заради очаквани интензивни валежи активираха системата за ранно предупреждение BG-ALERT в района на Свети Влас, ваканционно селище "Елените" и Царево.
Разпореждането е на областния управител на Бургас. Съобщението беше изпратено снощи и има за цел да предупреди местните жители.
При кризисни ситуации гражданите могат да позвънят на спешния телефон 112.
В района на Несебър и Царево още снощи заваля.
Дежурни екипи са в готовност да реагират на място при влошаване на ситуацията.