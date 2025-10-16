Захлаждането продължава, валежите - също

Днес ще остане по-често облачно. Слаби валежи се очакват само на отделни места в югоизточните и в планинските части от страната. Сутринта в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Ще бъде хладно за средата на октомври - минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - едва 2°-3° над нулата. Дневните ще са почти без промяна - между 14° и 19°, в София - около 15°. След обяд ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще е облачно, но почти без валежи. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 16° до 18°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Значителна ще е облачността и в планините. На отделни места се очакват слаби превалявания. Границата между дъжд и сняг ще остане на около 2000 мнв. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части - от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

Ще вали отново в петък - на много места в западните райони от страната.

През нощта срещу събота и в събота валежи ще има и в останалата част. Вятърът ще се усили, захлаждането ще продължи. В неделя още сутринта облачността ще намалее до предимно слънчево, но не и в крайните южни райони - там се очакват още валежи. Ще бъде с още 1 - 2° по-хладно. В понеделник в цялата страна ще е предимно слънчево, сутринта в низините с намалена видимост, в котловините - със слана. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - от 13° до 18°.