ИЗВЕСТИЯ

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Захлаждането продължава, валежите - също

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Днес ще бъде облачно

Снимка: Татяна Добролюбова
Днес ще остане по-често облачно. Слаби валежи се очакват само на отделни места в югоизточните и в планинските части от страната. Сутринта в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Ще бъде хладно за средата на октомври - минималните температури ще са между 4° и 9°, в София - едва 2°-3° над нулата. Дневните ще са почти без промяна - между 14° и 19°, в София - около 15°. След обяд ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър.

И по Черноморието ще е облачно, но почти без валежи. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 16° до 18°. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Значителна ще е облачността и в планините. На отделни места се очакват слаби превалявания. Границата между дъжд и сняг ще остане на около 2000 мнв. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части - от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

Ще вали отново в петък - на много места в западните райони от страната.

През нощта срещу събота и в събота валежи ще има и в останалата част. Вятърът ще се усили, захлаждането ще продължи. В неделя още сутринта облачността ще намалее до предимно слънчево, но не и в крайните южни райони - там се очакват още валежи. Ще бъде с още 1 - 2° по-хладно. В понеделник в цялата страна ще е предимно слънчево, сутринта в низините с намалена видимост, в котловините - със слана. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - от 13° до 18°.

#захлаждане #времето #валежи #прогноза за времето

Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата
Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Чете се за: 01:32 мин.
Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник
Чете се за: 02:25 мин.
Хладно за сезона и в следващите дни Хладно за сезона и в следващите дни
Чете се за: 02:15 мин.
Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица
Чете се за: 02:25 мин.

На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
