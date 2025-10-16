БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Софийският апелативен съд решава

Софийският апелативен съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев, който беше задържан в началото на юли по обвинение за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Миналата седмица СГС отново отказа да промени мярката му за неотклонение заради висок риск да извърши предполагаеми престъпления, ако бъде пуснат на свобода.

В съдебна зала бяха представени разпитите на трима нови свидетели. Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.

Те са разказали, че са им били искани подкупи, но във връзка с процедури за изготвянето на Подробни устройствени планове във връзка с техни инвестиционни проекти.

Миналата седмица апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

