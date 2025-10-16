БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната система

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ще отправи ли искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт?

Висш съдебен съвет
Снимка: БТА
Пленумът на ВСС трябва да реши дали да отправи искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища. Заседанието на висшите магистрати е свикано от правосъдния министър Георги Георгиев.

Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила. От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса.

