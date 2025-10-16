Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната система

Ще отправи ли искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт?
Пленумът на ВСС трябва да реши дали да отправи искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища. Заседанието на висшите магистрати е свикано от правосъдния министър Георги Георгиев.
Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила. От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса.