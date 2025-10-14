БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдия Мариника Чернева поема временно ръководството на Върховен административен съд

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Съдия Чернева има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС

съдия мариника чернева поема временно ръководството върховен административен съд
Слушай новината

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 14 Октомври 2025 г. съдия Мариника Чернева е определена за изпълняващ функциите Административен ръководител - председател на Върховен административен съд, считано от днес.

Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС.

Съдия Мариника Чернева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.

