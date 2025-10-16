БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на Льокорню

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Френските депутати гласуват

Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на Льокорню
Слушай новината

Френските депутати се очаква да гласуват два вота на недоверие срещу правителството на Себастиен Льокорню.

Те бяха внесени от крайнодесния "Национален сбор" и крайнолявата "Непокорна Франция" - само ден, след като премиерът обяви състава на правителството си.

Социалистите обявиха, че няма да подкрпени нито едно от предложенията, след като министър-председателят обяви замразяване на оспорваната пенсионна реформа.

Ако правителството на Льокорню оцелее, дебатите по бюджета в Националното събрание ще могат най-после да започнат.

#Себастиен Льокорню #вот на недоверие #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
1
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
2
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
4
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
5
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европа

Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията
Пропалестински протести в Испания, стигна се до сблъсъци с полицията
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
Чете се за: 03:55 мин.
ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия
Чете се за: 02:27 мин.
Море от облаци в Алпите (СНИМКИ) Море от облаци в Алпите (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
НАТО засилва защитата срещу дронове НАТО засилва защитата срещу дронове
Чете се за: 03:42 мин.
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ