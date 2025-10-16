Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на Льокорню

Френските депутати се очаква да гласуват два вота на недоверие срещу правителството на Себастиен Льокорню.



Те бяха внесени от крайнодесния "Национален сбор" и крайнолявата "Непокорна Франция" - само ден, след като премиерът обяви състава на правителството си.

Социалистите обявиха, че няма да подкрпени нито едно от предложенията, след като министър-председателят обяви замразяване на оспорваната пенсионна реформа.

Ако правителството на Льокорню оцелее, дебатите по бюджета в Националното събрание ще могат най-после да започнат.