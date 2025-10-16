Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки

От началото на седмицата във Варна се провежда специализирана полицейска акция, при която ще се следи извършват ли нарушения водачите на електрически превозни средства.

Какво показва проверката до този момент?

"От началото на годината са констатирани и санкционирани общо 1850 водачи електрически превозни средства. А от началото на тази седмица установените случаи на водачи, извършващи нарушения са 160. Възрастовата граница на водачите е между 16 - 21 години, каза в "Денят започва" главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор "Пътна полиция" към ОМДВР-Варна.

Най-честите нарушения са неизползване на защитна каска, движение на превозните средства в пешеходни зони, както и движение по пътното платно, когато за целта има изградена инфраструктура.

Наказанията са на стойност от 50 лева.

