БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

От началото на годината са констатирани 1850 случая

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От началото на седмицата във Варна се провежда специализирана полицейска акция, при която ще се следи извършват ли нарушения водачите на електрически превозни средства.

Какво показва проверката до този момент?

"От началото на годината са констатирани и санкционирани общо 1850 водачи електрически превозни средства. А от началото на тази седмица установените случаи на водачи, извършващи нарушения са 160. Възрастовата граница на водачите е между 16 - 21 години, каза в "Денят започва" главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор "Пътна полиция" към ОМДВР-Варна.

Най-честите нарушения са неизползване на защитна каска, движение на превозните средства в пешеходни зони, както и движение по пътното платно, когато за целта има изградена инфраструктура.

Наказанията са на стойност от 50 лева.

Вижте повече в прякото включване на Мариана Малева

#тротинетки #инциденти #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
1
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
2
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
3
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
4
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
6
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък
Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Чете се за: 01:32 мин.
Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция Буферен паркинг и хъб в подножието на Витоша? СО с нова концепция
Чете се за: 01:35 мин.
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Чете се за: 00:35 мин.
ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна" ВАС нареди на АПИ незабавно да ремонтира моста на бул. "България" към "Бояна"
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов Гледат мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Два вота на недоверие във Франция - ще оцелее ли правителството на...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас се нуждае от време, за да предаде телата...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ