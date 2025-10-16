БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В знак на протест репортери напуснаха Пентагона

Ива Стойкова
По света
Репортери предадоха пропуските си и демонстративно напуснаха бюрата си в Пентагона в знак на протест срещу ограничения в работата им.

Около 40-50 журналисти излязоха заедно от сградата малко след 16 ч. - крайният срок, поставен от министъра на отбраната Пийт Хегсет да приемат нови правила за отразяване на новините.

Те предвиждат забрана за разпространение на информация – класифицирана или не, без предварително одобрение от Хегсет.

Журналисти от американски и международни медии, включително Ню Йорк Таймс, Асошиейтед прес, Франс прес и Фокс нюз отказаха да подпишат новите медийни правила.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи мерките на Хегсет.

Последвайте ни

