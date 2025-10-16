БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка

Вера Александрова
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Винаги ще бъдем готови да управляваме България, заяви лидерът на "ДПС-Ново начало"


Делян Пеевски заяви в кулоарите на Народното събрание, че винаги са готови за преговори и да споделят отговорността.

"Говорих с премиера. Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".

БНТ: Готов ли ви е преговорният екип?
"Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяхме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепим, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност, ДПС го е доказала".

Делян Пеевски заяви, че "Това е пълен популизъм. Румен изобщо трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията".

"Имам всички данни по места, моите структури ме информират. Не е почтено и ако има някаква войнска доблест, днес да подаде оставка. Да излезе да си направи партията, да си я развива и когато има избори да се яви на тях".

БНТ: Ще искате ли министри ако се преформатира управлението?

"Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще бъдем готови да управляваме България в позла на хората".



