Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка

Делян Пеевски заяви в кулоарите на Народното събрание, че винаги са готови за преговори и да споделят отговорността.

"Говорих с премиера. Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната". БНТ: Готов ли ви е преговорният екип?

"Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяхме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепим, готови сме и да споделим отговорността. Имаме здрав гръб, можем да носим отговорност, ДПС го е доказала".

Делян Пеевски заяви, че "Това е пълен популизъм. Румен изобщо трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партията".