Политически коментари за единодушното решение на ВСС за "тримата големи"

ВСС единодушно отхвърли предложението да се иска автентично тълкуване на разпоредбата от Закона, която определя, че и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС може да бъде заемана от едно лице само за 6 месеца. Последваха политическите коментари:

Надежда Йорданова: Вечни временно изпълняващи длъжности, длъжността главен прокурор, председател на Върховен административен съд или на Върховен касационен съд не може да има в правовата държава, именно поради това е предвиден този 6 месечен срок за това временно изпълняване на тези функции. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на закона, това е изключително много ясно от разпоредбите, разполага се за всички случаи, както за бъдещите, така и за заварените, няма нито едно изречение, което да отлага действието на закона. Настояваме членовете на ВСС да приложат точно закона, а не да злоупотребяват с правото в името на такива апаратни игри".