ИЗВЕСТИЯ

Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ВАС решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Тихомир Игнатов
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Коцев е е в ареста от 3 месеца

Снимка: Архив/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Софийският апелативен съд разглежда молбата на варненския кмет Благомир Коцев да излезе от ареста с по-лека мярка за неотклонение, след като в петък миналата седмица Градският съд отказа да го освободи, а той обжалва решението. Коцев е в ареста от юли с обвинение за участие в организирана престъпна група и за корупционно престъпление заедно с още трима души.

Благомир Коцев е е в ареста от 3 месеца. Той е обвинен в това, че е участвал в организирана престъпна група за подкупи - заедно с още двама общински съветници.

Съдебното заседание започна с искане за отвод на председателя на съдебния състав от страна на защитата. Адвокатите посочиха, че процесът има политически характер. Адвокат Ина Лулчева поиска и отвод на прокурор Близнаков заради направен коментар, че защитата е оказвала натиск върху свидетели. Съдът обаче прие исканията за двата отвода за неоснователни.

В съдебната зала присъстват представители на ПП, "Боец", "Правосъдие за всеки" и Съюза на адвокатите. Оттам поискаха в залата да бъдат допуснати камери, за да може да бъде направен видеозапис на мярката за неотклонение. Това обаче не беше разрешено.

Досега пет различни състави на Градския и Апелативния съд приеха, че Коцев като кмет може да повлияе на свидетели, ако бъде пуснат на свобода. Последния път прокуратурата извади нов защитен свидетел, който твърди, че "от екипа" на Коцев му е искан подкуп заради негови инвестиции в града.

Според държавното обвинение групата е действала във Варна в продължение на 4 месеца - от юли до ноември 2024 г. Арестът на варненския кмет провокира серия от протести в негова защита.

