Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил

Парламентът днес отново не събра кворум. Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че всичко е в ръцете на Бойко Борисов. Заяви готовност на ДПС да участва в управлението. Част от депутатите коментираха и решението на президента Румен Радев да се предвижва с частния си автомобил.

Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Това е пълен популизъм, Румен просто трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията. Трябва да го знаете, имам всички данни за това, моите структури ме информират. Не е почтено и ако има някаква воинска доблест, днес да подаде оставка. Да излезе да си направи партията, да си я развива и когато има избори да се яви на тях". Радостин Василев, председател на ПГ на МЕЧ: "От институцията президент да се изправиш и да кажеш десет изречения е лесно, ама да дойде тук с "биг Ди" и с другия да се занимава в парламента от първо лице е много трудно. Да прави по-бързо партия и го чакаме на терен". Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Всички политици трябва да се откажат от служебните си автомобили. Да си идват с личните автомобили на работа, както е в някои скандинавски държави. За президента, председателя на НС и премиера това не трябва да важи, те трябва да бъдат охранявани от НСО".

Според Делян Пеевски решаването на проблема с липсата на кворум и политическия блокаж на държавата изцяло е в ръцете на Бойко Борисов. Той отново заяви готовността на "ДПС - Ново начало" да участва и да е съпричастно в управлението на държавата.

А в най-малката парламентарна група днес се появи проблем. Лидерът ѝ Ивелин Михайлов обяви, че се разграничава от 8 депутати, които днес са се регистрирали в пленарната зала, независимо, че е имало решение на управлението, това да не става.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Говорих с премиера, изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".