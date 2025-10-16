БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил

Вера Александрова
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Блокаж в парламента: Втори ден без кворум в пленарната зала

Парламентът днес отново не събра кворум. Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че всичко е в ръцете на Бойко Борисов. Заяви готовност на ДПС да участва в управлението. Част от депутатите коментираха и решението на президента Румен Радев да се предвижва с частния си автомобил.

Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Това е пълен популизъм, Румен просто трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията. Трябва да го знаете, имам всички данни за това, моите структури ме информират. Не е почтено и ако има някаква воинска доблест, днес да подаде оставка. Да излезе да си направи партията, да си я развива и когато има избори да се яви на тях".

Радостин Василев, председател на ПГ на МЕЧ: "От институцията президент да се изправиш и да кажеш десет изречения е лесно, ама да дойде тук с "биг Ди" и с другия да се занимава в парламента от първо лице е много трудно. Да прави по-бързо партия и го чакаме на терен".

Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Всички политици трябва да се откажат от служебните си автомобили. Да си идват с личните автомобили на работа, както е в някои скандинавски държави. За президента, председателя на НС и премиера това не трябва да важи, те трябва да бъдат охранявани от НСО".

Според Делян Пеевски решаването на проблема с липсата на кворум и политическия блокаж на държавата изцяло е в ръцете на Бойко Борисов. Той отново заяви готовността на "ДПС - Ново начало" да участва и да е съпричастно в управлението на държавата.

А в най-малката парламентарна група днес се появи проблем. Лидерът ѝ Ивелин Михайлов обяви, че се разграничава от 8 депутати, които днес са се регистрирали в пленарната зала, независимо, че е имало решение на управлението, това да не става.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Говорих с премиера, изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".

Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "За НС трябва да кажа много ясно кой носи отговорност за това депутатите да не идват на работа - Борисов и Делян Пеевски".

Радостин Василев, председател на ПГ на МЕЧ: "Предсрочни избори трябва, за да ги натиснем тези хора да си бъдат заедно, заради това днес издигнахме Д+Б=ВНЛ, защото в пълна координация саботират държавата, абсолютно я саботират".

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие": "Искам да се разгранича от 8-те депутата, които днес се регистрираха за работа на НС. Аз нямам желание да работя с хора, които толкова дребно и елементарно мислят за жълти стотинки. Това е нещото, което искам да кажа, поради тази причина тези хора трябва да намерят начин да се извинят".

