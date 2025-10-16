БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще пътувам с личния си автомобил

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
президентът оставам солидарен служителите пътувам личния автомобил
Във връзка с приетите изменения в Закона за НСО президентът Румен Радев изпрати следното писмо до Началника на Националната служба за охрана:

„Уважаеми господин генерал-майор,

Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт.

Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците.

Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“

#президента Румен Радев

