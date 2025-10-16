"Идваха наркотици, а сега никой не лови риба там": Нараства напрежението по оста САЩ - Венецуела

Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела. Президентът Доналд Тръмп потвърди, че е разрешил провеждането на операции на ЦРУ на венецуелска територия. Причината е трафикът на наркотици.

Вашингтон вече извърши няколко атаки по море срещу плавателни съдове, за които се предполага, че са част от каналите за дрога. По думите на Тръмп, сега Съединените щати обмислят и операции по суша.

Рядко се случва американски президент да признае, че е наредил тайна операция на ЦРУ, но в отговор на журналистически въпрос Доналд Тръмп не само каза, че е издал такава заповед, а и обясни защо:

"Първата - те си изпразниха затворите в Съединените щати. Идваха тук, защото имаше политика на отворените граници. Те разрешиха на хиляди затворници, на хора с ментални проблеми, да влизат в Съединените щати. Ние им ги връщаме. И второто нещо са наркотиците. Много венецуелски наркотик идва тук по море. Но ние ще спрем това и по суша".

Реакцията на Венецуела - президентът Николас Мадуро, чиято легитимност е оспорвана от Запада след противоречивите избори миналата година, призова за мир:

"Докога преврати на ЦРУ? Латинска Америка не ги иска, не са ѝ нужни, отхвърля ги. Мирът трябва да бъде спечелен, да бъде пазен. Чуйте ме, народът на Боливарската република каза на народа на Съединените щати - не война, а мир".

В борбата си срещу наркокартелите, през последните няколко седмици САЩ извършиха редица атаки срещу плавателни съдове в Карибско море, по подозрения, че пренасят наркотици. При нападенията загинаха 27 души. Правозащитници нарекоха случващото се "извънсъдебни екзекуции". През изминалите месеци американското военно присъствие в Карибския регион нарасна значително. Според медии са изпратени около 10 000 военнослужещи, които са позиционирани или на кораби или в Пуерто Рико, което е американска територия.

В Карибско море вече има 8 американски военни кораба, ядрена подводница и няколко изтребителя. Ролята на Венецуела в световната търговия с наркотици е сравнително малка. От изтекли документи става ясно, че администрацията на Тръмп си е поставила за цел да се справи с организациите, които се занимават с трафика на дрога.

Според Вашингтон самият Николас Мадуро е част от така наречения Картел на Слънцата. Мадуро отрича, но САЩ обявиха награда от 50 млн долара за информация, която би довела до ареста му. Доналд Тръмп определи като "нелеп" въпрос на журналист дали ЦРУ иска да свали Мадуро от власт. По-късно се пошегува, че вече никой не иска да ходи във Венецуела.

"И като говорим за Венецуела - много наркотици идваха от там, по вода, това вече спря. Никой не иска да лови риба там, не припарват до водата", коментира Тръмп.

Въпреки призивите за мир, властта във Венецуела демонстрира и сила. Танкове са разположени на подстъпите към Каракас. Официалното обяснение е, че машините са част от военно учение. А натискът срещу Николас Мадуро се увеличи преди седмица, след като за Нобелов лауреат за мир беше посочена лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.