Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста?

Тихомир Игнатов
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Варненският кмет е в ареста от три месеца по обвинения в корупционни престъпления и организирана престъпна група

Благомир Коцев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев се гледа от седем часа. Близо три часа съдът мисли дали да уважи искането на защитата за по-лека мярка. Коцев е в ареста от три месеца по обвинения в корупционни престъпления и организирана престъпна група. Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова.

Делото започна с искане за отвод на председателя на съдебния състав, както и на един от прокурорите. Беше поискано мярката да се заснеме и с видеокамери, но това така и не беше разрешено от съда. Адвокат Ина Лулчева заяви, че делото трябва да бъде преместено в Окръжния съд във Варна и че процесът има политически характер.

В съдебната зала варненският кмет изтъкна, че е изненадан от начина, по който един човек може да бъде държан в ареста само по разкази на хора, които не познава. Според него техните показания са необективни и са провокирани от засегнати лични интереси. Освен това обвинението не отговаря на фактите. Коцев заяви, че не знае как може да въздейства върху свидетели, ако е под домашен арест. Той изтъкна, че задържането му влияе най-много върху неговите деца и семейството му страда от неговата липса.

В залата се яви и Асен Василев, който поиска да бъде разпитан, но искането му не беше уважено от съда.

Снимка: БТА

От прокуратурата завиха, че по делото са събрани 50 тома доказателства, а обвинението е надградено с още разпити. Според държавното обвинение престъпната група е действала в продължение на 4 месеца в периода от юли до ноември миналата година.

