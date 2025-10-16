Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста?

Мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев се гледа от седем часа. Близо три часа съдът мисли дали да уважи искането на защитата за по-лека мярка. Коцев е в ареста от три месеца по обвинения в корупционни престъпления и организирана престъпна група. Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова.

Делото започна с искане за отвод на председателя на съдебния състав, както и на един от прокурорите. Беше поискано мярката да се заснеме и с видеокамери, но това така и не беше разрешено от съда. Адвокат Ина Лулчева заяви, че делото трябва да бъде преместено в Окръжния съд във Варна и че процесът има политически характер.

В съдебната зала варненският кмет изтъкна, че е изненадан от начина, по който един човек може да бъде държан в ареста само по разкази на хора, които не познава. Според него техните показания са необективни и са провокирани от засегнати лични интереси. Освен това обвинението не отговаря на фактите. Коцев заяви, че не знае как може да въздейства върху свидетели, ако е под домашен арест. Той изтъкна, че задържането му влияе най-много върху неговите деца и семейството му страда от неговата липса.

В залата се яви и Асен Василев, който поиска да бъде разпитан, но искането му не беше уважено от съда.

От прокуратурата завиха, че по делото са събрани 50 тома доказателства, а обвинението е надградено с още разпити. Според държавното обвинение престъпната група е действала в продължение на 4 месеца в периода от юли до ноември миналата година.