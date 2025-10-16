БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си

Виолета Русенова
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Комисията за защита на потребителите налага санкции на 70 търговци, които не предоставят информация за цените на стоките им, включително хранителни продукти и лекарства.

Става дума за търговци с оборот над 10 милиона лева, които не изпълняват задълженията си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на основните 101 продукта или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва". На този сайт всеки потребител може да избере града си и стока, чиято цена иска да сравни в големите магазини. До изтичането на гратисния период за търговците на 8 октомври 2025 г. КЗП отправяше само предупреждения, а след това започнаха масови проверки на търговци.

Александър Колячев, ид. председател на КЗП: "Санкцията за всяко едно от нарушенията ще бъде по 30 000 лева. Тази санкция е съобразена с минималния и максималния размер на санкцията, която в закона е между 10 000 и 100 000 лева. Нарушенията са от страна на регионални участници на пазара, които и към момента не продължават да предоставят данни. Хората, потребителите, бизнесът и институциите ще разберат какви ползи може да донесе съществуването на този сайт. По отношение на правилното етикетиране на стоките, проверените към момента дружества са над 500. Много малка част от търговците са неизрядни. Към момента са установени 50 от 500 търговци, които не изпълняват изискванията на закона."

#КЗП #глоби #търговци #новини в Метрото

Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври
Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври
Българските земеделци готвят нови протести - коментар на Радостина Жекова
Чете се за: 02:22 мин.
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
Чете се за: 05:40 мин.
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове
Чете се за: 06:02 мин.
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.

БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
