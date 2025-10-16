КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си

Комисията за защита на потребителите налага санкции на 70 търговци, които не предоставят информация за цените на стоките им, включително хранителни продукти и лекарства.

Става дума за търговци с оборот над 10 милиона лева, които не изпълняват задълженията си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на основните 101 продукта или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“. На този сайт всеки потребител може да избере града си и стока, чиято цена иска да сравни в големите магазини. До изтичването на гратисния период за търговците на 8 октомври 2025 г. КЗП отправяше само предупреждения, а след това започнаха масови проверки на търговци.