БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов STEM център в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месец след началото на учебната година, Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" в София отваря нов STEM център. Центърът разполага с високопроизводителни компютри, VR технологии, графични таблети, 3D принтери и скенери, както и оборудвано видео студио.

На откриването присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на РУО София-град Елеонора Лилова и проф. Шиваров, директор на Националния STEM център.

Директорът на гимназията, г-жа Даниела Шошова, напомни, че всяка мечта може да се превърне в реалност, когато има визия, грижа и последователност. Така от 15 октомври Професионална гимназия по дизайн в София отвори нова страница в образованието, в която науката и изкуството вървят ръка за ръка.

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: У нас

Интервю с Драгомир Драганов, водещ на "С БНТ завинаги"
Интервю с Драгомир Драганов, водещ на "С БНТ завинаги"
Полицаи спасиха изхвърлено кученце край Елхово Полицаи спасиха изхвърлено кученце край Елхово
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 16.10.2025 г. Новините 16.10.2025 г.
Чете се за: 02:20 мин.
Българите вече пътуват до Южна Африка без визи! Българите вече пътуват до Южна Африка без визи!
Чете се за: 01:02 мин.
Смисъл срещу насилието: проект, който учи младите как да разпознават и спират агресията Смисъл срещу насилието: проект, който учи младите как да разпознават и спират агресията
Чете се за: 02:15 мин.
Археолози откриха златен гроб на млада жена край Тополовград Археолози откриха златен гроб на млада жена край Тополовград
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ