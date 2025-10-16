Нов STEM център в София

Месец след началото на учебната година, Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" в София отваря нов STEM център. Центърът разполага с високопроизводителни компютри, VR технологии, графични таблети, 3D принтери и скенери, както и оборудвано видео студио.

На откриването присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на РУО София-град Елеонора Лилова и проф. Шиваров, директор на Националния STEM център.

Директорът на гимназията, г-жа Даниела Шошова, напомни, че всяка мечта може да се превърне в реалност, когато има визия, грижа и последователност. Така от 15 октомври Професионална гимназия по дизайн в София отвори нова страница в образованието, в която науката и изкуството вървят ръка за ръка.